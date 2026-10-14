Política
Ventura garante que CPI é para manter mesmo que Luís Neves deixe o Governo
O líder do Chega vai presidir à Comissão Parlamentar de Inquérito a Luís Neves. Aos jornalistas, após a tomada de posse, André Ventura afirmou que o objetivo "é chegar à verdade, independentemente dos interesses envolvidos".
O presidente do Chega garantiu esta quarta-feira que não quer uma Comissão Parlamentar de Inquérito "que não sirva para nada, e que ande só a entreter, que não possa pedir documentos e não possa chamar ninguém, que não possa fazer diligências". André Ventura defende ainda que não pretende que a comissão seja interrompida na sequência de outros trabalhos parlamentares. "Os portugueses pagam-nos para trabalhar. É isso que nós vamos fazer nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos trabalhar. Procurar chegar à verdade, independentemente dos interesses envolvidos".
André Ventura garantiu ainda que não vai divulgar informação que não seja pública. "Portanto eu também não tornarei público. Enquanto presidente do Chega, eu respeito muito, ao contrário do que muitos pensam, respeito muito as instituições. E procurarei salvaguardar essas mesmas instituições, isso é uma coisa", realçou.
"Outra é entender que Luís Neves devia ter saído do cargo de ministro", acrescentou, para de seguida frisar que "a Comissão Parlamentar de Inquérito continuaria a funcionar, mesmo que Luís Neves saia do cargo de ministro".
Questionado se faz sentido Luís Neves ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito, como pediu o Livre, o presidente do Chega afirmou que se trata de "engrenagens do Livre, para tentar mais uma vez bloquear a comissão de inquérito. "Nós não nos vamos deixar desviar, nem por supostas audições do presidente do partido, ou presidente da comissão, nem por desvios de objetos, nem por tentativas de nos condicionar", sublinhou.
O presidente do Chega frisou ainda, nas declarações aos jornalistas na Assembleia da República, que está "habituado a ser questionado" e que é essa a diferença para Luís Neves. "Eu nunca fujo à verdade. Nunca. E nunca fujo às perguntas"
André Ventura garantiu ainda que não vai divulgar informação que não seja pública. "Portanto eu também não tornarei público. Enquanto presidente do Chega, eu respeito muito, ao contrário do que muitos pensam, respeito muito as instituições. E procurarei salvaguardar essas mesmas instituições, isso é uma coisa", realçou.
"Outra é entender que Luís Neves devia ter saído do cargo de ministro", acrescentou, para de seguida frisar que "a Comissão Parlamentar de Inquérito continuaria a funcionar, mesmo que Luís Neves saia do cargo de ministro".
Questionado se faz sentido Luís Neves ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito, como pediu o Livre, o presidente do Chega afirmou que se trata de "engrenagens do Livre, para tentar mais uma vez bloquear a comissão de inquérito. "Nós não nos vamos deixar desviar, nem por supostas audições do presidente do partido, ou presidente da comissão, nem por desvios de objetos, nem por tentativas de nos condicionar", sublinhou.
O presidente do Chega frisou ainda, nas declarações aos jornalistas na Assembleia da República, que está "habituado a ser questionado" e que é essa a diferença para Luís Neves. "Eu nunca fujo à verdade. Nunca. E nunca fujo às perguntas"
André Ventura deixou ainda uma crítica a José Luís Carneiro que afirmou que 'parece inevitável, incontornável que haja uma remodelação no Ministério da Administração Interna, questionando se o secretário-geral do PS "só acordou agora para esse problema".
"Só agora é que percebeu o que o Chega anda a dizer há três meses. Que Luís Neves não tem condições para ser ministro, com sucessivas informalidades, trapalhadas, incumprimento de leis e regras. Agora a que o Partido Socialista acordou?", insistiu.
"Só agora é que percebeu o que o Chega anda a dizer há três meses. Que Luís Neves não tem condições para ser ministro, com sucessivas informalidades, trapalhadas, incumprimento de leis e regras. Agora a que o Partido Socialista acordou?", insistiu.
A Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo avaliar a intervenção de Luís Neves enquanto diretor da Polícia Judiciária, durante todos os mandatos e eventual responsabilidade de membros do Governo que o nomearam e tutelaram.Na tomada de posse, o presidente da Assembleia da República fez questão de dizer que não houve bloqueio na constituição da Comissão e que "é igual a todas as outras".