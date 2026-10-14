Ventura garante que CPI é para manter mesmo que Luís Neves deixe o Governo

"Os portugueses pagam-nos para trabalhar. É isso que nós vamos fazer nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos trabalhar. Procurar chegar à verdade, independentemente dos interesses envolvidos".

André Ventura deixou ainda uma crítica a José Luís Carneiro que afirmou que 'parece inevitável, incontornável que haja uma remodelação no Ministério da Administração Interna, questionando se o secretário-geral do PS "só acordou agora para esse problema".



"Só agora é que percebeu o que o Chega anda a dizer há três meses. Que Luís Neves não tem condições para ser ministro, com sucessivas informalidades, trapalhadas, incumprimento de leis e regras. Agora a que o Partido Socialista acordou?", insistiu.





A Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo avaliar a intervenção de Luís Neves enquanto diretor da Polícia Judiciária, durante todos os mandatos e eventual responsabilidade de membros do Governo que o nomearam e tutelaram.

Na tomada de posse, o presidente da Assembleia da República fez questão de dizer que não houve bloqueio na constituição da Comissão e que "é igual a todas as outras".

O presidente do Chega garantiu esta quarta-feira que, que não possa pedir documentos e não possa chamar ninguém, que não possa fazer diligências". André Ventura defende ainda que não pretende que a comissão seja interrompida na sequência de outros trabalhos parlamentares.André Ventura garantiu ainda que não vai divulgar informação que não seja pública. "Portanto eu também não tornarei público.isso é uma coisa", realçou."Outra é entender que Luís Neves devia ter saído do cargo de ministro", acrescentou, para de seguida frisar queQuestionado se faz sentido Luís Neves ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito, como pediu o Livre, o presidente do Chega afirmou que se trata de "engrenagens do Livre, para tentar mais uma vez bloquear a comissão de inquérito.do presidente do partido, ou presidente da comissão,", sublinhou.O presidente do Chega frisou ainda, nas declarações aos jornalistas na Assembleia da República, que está "habituado a ser questionado" e que é essa a diferença para Luís Neves. "