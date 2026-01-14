Ventura garante que quer usar magistratura de influência para mudar Constituição

"Eu quero mesmo mudar a Constituição. Eu não ando a esconder-vos nada. Eu quero mesmo mudar a Constituição e quero incentivar o país" a essa mudança, afirmou André Ventura, que falava aos jornalistas antes de uma arruada na zona de Caxinas, em Vila do Conde (distrito do Porto).

Para o candidato apoiado pelo Chega, o Presidente da República "tem uma magistratura de influência única".

Prometeu, por isso, que, caso seja eleito, irá usar o cargo para assegurar uma mudança da Constituição no Parlamento.

"Não é preciso os meus adversários andarem a dizer: `Ele vai mudar a Constituição`. Ouçam, leiam os meus lábios: Vou, vou", vincou Ventura, que respondia ao candidato Gouveia e Melo que o acusava de querer alterar a lei fundamental da República Portuguesa.

Questionado sobre o porquê de querer incentivar uma mudança da Constituição, André Ventura considerou que aquele documento "não é a Bíblia".

"A Constituição é dos anos 1970, tem de mudar e tem de se adaptar ao país de hoje", disse, acusando os seus adversários de quererem "mandar o país para trás".

O presidente do Chega salientou ainda que não vê "qual o extremismo" de querer tirar a nacionalidade a pessoas que cometeram crimes ou de criminalizar o enriquecimento ilícito.

Há quatro dias, numa ação de campanha na Guarda, André Ventura vincou que não queria romper com a Constituição da República Portuguesa (CRP).

"Eu não quero romper com a Constituição. Eu quero romper com a corrupção", afirmou, na altura, o também presidente do Chega, que falava antes de uma arruada, usando essa frase noutras ações de campanha.

Apesar de na altura prometer não romper com a CRP, Ventura insistia na defesa de propostas inconstitucionais, como a proibição de financiamento para a construção de mesquitas, admitindo que não concordava "com muitas coisas" que a lei fundamental tem.

Na Guarda, o candidato afirmou que uma coisa é discordar da atual redação da Constituição e outra é a intenção de romper com o documento e o seu espírito.

"Isso é falso e o PS sabe que isso é falso. Está a querer pôr medo às pessoas", disse, na altura, em resposta ao secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro.