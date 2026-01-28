Ventura quer despartidarizar o Estado. E retirar ao Governo nomeação de PGR

É errado haver casos de “ministros ou primeiros-ministros a serem investigados por pessoas que nomearam".





“Por isso, temos de despartidarizar o Estados, os cargos de soberania”, frisou.





E insistiu, por isso, que não deve ser o Governo a nomear o Procurador-Geral da República. “Eu só estou a dar pistas para refletir, coisa que o meu adversário não fez, para ele está tudo bem com a justiça, mas não está”, atirou.





Num encontro com alunos, o candidato presidencial e líder do Chega admitiu que