Política
Presidenciais 2026
Ventura quer despartidarizar o Estado. E retirar ao Governo nomeação de PGR
"É errado", disse André Ventura na Universidade Lusíada, em Lisboa.
É errado haver casos de “ministros ou primeiros-ministros a serem investigados por pessoas que nomearam".
“Por isso, temos de despartidarizar o Estados, os cargos de soberania”, frisou.
E insistiu, por isso, que não deve ser o Governo a nomear o Procurador-Geral da República. “Eu só estou a dar pistas para refletir, coisa que o meu adversário não fez, para ele está tudo bem com a justiça, mas não está”, atirou.