Ventura quer despartidarizar o Estado. E retirar ao Governo nomeação de PGR

"É errado", disse André Ventura na Universidade Lusíada, em Lisboa.

É errado haver casos de “ministros ou primeiros-ministros a serem investigados por pessoas que nomearam". 

Por isso, temos de despartidarizar o Estados, os cargos de soberania”, frisou.

E insistiu, por isso, que não deve ser o Governo a nomear o Procurador-Geral da República. “Eu só estou a dar pistas para refletir, coisa que o meu adversário não fez, para ele está tudo bem com a justiça, mas não está”, atirou.

Num encontro com alunos, o candidato presidencial e líder do Chega admitiu que o Procurador-Geral da República deve ser escolhido por um conselho do Ministério Público em “consonância” com o Presidente da Republica.
