Ventura reconhece derrota mas garante: "Vamos em breve governar este país"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

No entanto, mesmo não vencendo, Ventura salienta que "este partido teve o seu melhor resultado de sempre", recordando que superou o resultado que a Aliança Democrática obteve nas eleições legislativas.



"Acho que é justo dizermos, olhando para o resultado desta noite em que superamos o resultado da AD nas últimas legislativas, que os portugueses nos colocaram no caminho para governar este país", disse Ventura.



O líder do Chega deixou uma garantia: "Lideramos a direita em Portugal e vamos em breve governar este país".



"Não vencemos, mas estamos no caminho dessa vitória", asseverou. "Vamos liderar a direita em Portugal", reiterou, afirmando que o resultado nestas presidenciais "deu-nos estímulo para governar Portugal".