Política
Ventura reconhece derrota mas garante: "Vamos em breve governar este país"
André Ventura assumiu a derrota, afirmando que "o sucesso de António José Seguro à frente de Portugal será o sucesso de todos".
Foto: Tiago Petinga - Lusa
"Acho que é justo dizermos, olhando para o resultado desta noite em que superamos o resultado da AD nas últimas legislativas, que os portugueses nos colocaram no caminho para governar este país", disse Ventura.
O líder do Chega deixou uma garantia: "Lideramos a direita em Portugal e vamos em breve governar este país".
"Não vencemos, mas estamos no caminho dessa vitória", asseverou. "Vamos liderar a direita em Portugal", reiterou, afirmando que o resultado nestas presidenciais "deu-nos estímulo para governar Portugal".