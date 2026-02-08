Ventura reconhece derrota mas garante: "Vamos em breve governar este país"

André Ventura assumiu a derrota, afirmando que "o sucesso de António José Seguro à frente de Portugal será o sucesso de todos".

Foto: Tiago Petinga - Lusa

No entanto, mesmo não vencendo, Ventura salienta que "este partido teve o seu melhor resultado de sempre", recordando que superou o resultado que a Aliança Democrática obteve nas eleições legislativas.

"Acho que é justo dizermos, olhando para o resultado desta noite em que superamos o resultado da AD nas últimas legislativas, que os portugueses nos colocaram no caminho para governar este país", disse Ventura.

O líder do Chega deixou uma garantia: "Lideramos a direita em Portugal e vamos em breve governar este país".

"Não vencemos, mas estamos no caminho dessa vitória", asseverou. "Vamos liderar a direita em Portugal", reiterou, afirmando que o resultado nestas presidenciais "deu-nos estímulo para governar Portugal".

