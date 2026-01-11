Ventura rejeita campanha de ataques depois de os fazer a adversários no passado

Em declarações aos jornalistas antes de uma arruada em Viseu, o também presidente do Chega recusou uma campanha em que os adversários passem o tempo a falar "mal uns dos outros" e considerou que "ninguém quer" isso.

"Eu quero fazer uma campanha elevada, discutir as causas e os problemas do país. É isso que eu quero e acho que as pessoas querem isso", disse, rejeitando uma campanha em que esteja a falar do que pensa de António Costa, Gouveia e Melo, Seguro ou Marques Mendes -- figuras políticas que tem criticado ao longo da campanha.

O candidato presidencial recusou que faça esses ataques, mesmo depois de ser recordado por uma jornalista da SIC de declarações passadas a adversários políticos.

"A SIC é muito mais experiente em dizer mal de mim do que eu dos outros adversários", respondeu André Ventura, aplaudido por militantes que o rodeavam enquanto falava aos jornalistas.

No entanto, nas presidenciais de 2021, em que também concorreu, André Ventura socorreu-se por diversas vezes de insultos pessoais a outros concorrentes e adversários, falando de Jerónimo de Sousa (PCP) como "avô bêbado que a gente tem em casa" e de Marcelo Rebelo de Sousa como "uma espécie de fantasma".

Nessa campanha, o candidato apelidou Ana Gomes (PS) de "contrabandista" e de "cigana", falou de Marisa Matias (BE) como a candidata "marijuana" e dirigiu-se a João Ferreira como "camarada de plástico" com "ar de operário beto de Cascais".

Em declarações aos jornalistas e perante as críticas de António José Seguro, apoiado pelo PS, que o acusa de ser um extremista, André Ventura acusou-o de procurar meter medo aos eleitores.

"Isso não é de agora. António Costa fez o mesmo, Pedro Nuno Santos fez o mesmo. Os líderes do PS têm-se especializado nisso, que é dizer se ganhar o André Ventura ou se o Chega ganhar vem aí o racismo, vem aí o fascismo, vem aí o regresso ao passado", vincou.

Ao mesmo tempo que recusava uma campanha de ataques, caso ganhe, acusou Seguro de estar preocupado com o fim "dos tachos".

"Podemos passar o resto da campanha com António José Seguro a chamar-me de fascista e racista e eu a dizer que ele é um tachista e agarrado à corrupção de regime ou podemos discutir temas importantes", disse, criticando, mais uma vez, a criação de mais vice-presidentes nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e de um acordo entre PS e PSD para a distribuição desses lugares.

"Concorda ou não que estas CCDR se tenham tornado depósitos de antigos autarcas do PS e do PSD e de reformas douradas? Concorda ou não com o aumento de 25 vice-presidentes das CCDR?", questionou, dirigindo-se a Seguro.