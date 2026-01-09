Política
Presidenciais 2026
Ventura: "Vamos dar um murro da mesa". O "trás" com vigor e o "trás" em surdina de Cotrim de Figueiredo
A diferença estará no volume. No estrondo.
Foto: Tiago Petinga/LUSA
A pergunta até foi feita pelos jornalistas. Como reagia às declarações do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, que afirmou que votar em Ventura contribuía para a vitória de António José Seguro. “Este é o típico de político de que nós não precisamos na nossa praça”, vincou.
Semelhanças encontrou entre Cotrim e Marques Mendes. “São a mesma coisa, são iguais, não querem mais segurança, não querem lutar contra a corrupção, não querem travar a imigração”, enfatizou.
O líder do Chega considera que as pessoas querem um abanão no sistema político. E que ele, Ventura, é o único capaz de dar um murro na mesa. “Trás", dito com vigor. Ao contrário do “trás”, que atribuiu a Cotrim de Figueiredo, em Surdina.