Ventura: "Vamos dar um murro da mesa". O "trás"  com vigor e o "trás" em surdina de Cotrim de Figueiredo

Ventura diz que, quem votar nele, terá um: “trás”, em volume alto”, enquanto cerrava o punho. Se, ao invés, votarem em Cotrim de Figueiredo será “ trás….”, pronunciava em surdina.

A pergunta até foi feita pelos jornalistas. Como reagia às declarações do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, que afirmou que votar em Ventura contribuía para a vitória de António José Seguro. “Este é o típico de político de que nós não precisamos na nossa praça”, vincou.





Semelhanças encontrou entre Cotrim e Marques Mendes. “São a mesma coisa, são iguais, não querem mais segurança, não querem lutar contra a corrupção, não querem travar a imigração”, enfatizou.





E depois, uma metáfora: “”.O líder do Chega considera que as pessoas querem um abanão no sistema político. E que ele, Ventura, é o único capaz de dar um murro na mesa.