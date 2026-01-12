Ventura vê "com naturalidade" eventual apoio de Cotrim, mas acusa-o de ser bloquista "bem vestido"

"Vejo a declaração do João Cotrim de Figueiredo com naturalidade, de que, como é provável, eu esteja na segunda volta e o [outro] candidato seja o António José Seguro, que esses apoios possam manifestar-se e que isso possa acontecer. Eu também procurarei evitar ao máximo que haja um Presidente socialista", afirmou o também presidente do Chega.

Ventura falava aos jornalistas durante uma visita à Adega de Vila Real, depois de o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal ter afirmado hoje de manhã, em Castelo Branco, que não exclui apoiar nenhum candidato numa segunda volta na qual não esteja, incluindo o líder do Chega.

"O André Ventura dos últimos quatro dias eu ainda não conheci. Moderou o discurso e parece um político diferente", considerou Cotrim.

Interrogado sobre se também apoiaria Cotrim caso o opositor do liberal numa segunda volta fosse Seguro, Ventura respondeu que não está a colocar esse cenário em cima da mesa, afirmando que "todas as sondagens" o colocam numa segunda volta.

"Se isso não acontecer, falaremos novamente e já sabem qual é o meu princípio: evitar ao máximo que haja um presidente socialista", acrescentou.

Apesar de ver "com naturalidade" um eventual apoio de Cotrim, Ventura não poupou críticas ao adversário liberal.

"Na verdade, o João Cotrim de Figueiredo não se distingue muito dos outros candidatos em relação ao PS e ao PSD. Portanto, na verdade, em termos de modelo é mais ou menos a mesma coisa, é uma espécie de Bloco de Esquerda, mas bem vestido", criticou.