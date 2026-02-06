Ventura visita Beja por ser "bastante afetada" mas Câmara fala de impactos reduzidos

A reunião com o executivo do município (liderado por uma coligação PSD/CDS-PP/IL) foi comunicada aos jornalistas perto das 22:00 de quinta-feira e André Ventura justificou hoje a decisão de ir àquele concelho por alegar ser uma "zona que foi bastante afetada, no interior do país, onde as mobilidades são muito difíceis e onde há muitas estradas cortadas".

Mas no final da reunião com o candidato presidencial, o presidente da Câmara de Beja, Nuno Palma Ferro, pintou um cenário bem distinto, referindo, em declarações aos jornalistas, que houve "alguns constrangimentos, aborrecimentos", mas sem se registarem danos de maior magnitude naquele concelho.

Além disso, todas as vias do concelho "estão absolutamente transitáveis" e o trânsito "absolutamente funcional", apesar de ainda se pedir às pessoas que se desloquem "com cuidado", afirmou.

"Todos nós preferimos um dia de sol bonito que um dia de chuva", notou Nuno Palma Ferro, mas salientou que, em Beja, registaram-se apenas "algumas pequenas derrocadas" -- "não mais que isso".

O autarca vincou que não "há motivo nenhum para alarme" num município em que as escolas também têm funcionado "de forma tranquila".

"Acho que é dever de todos neste momento não nos lembrarmos só das grandes cidades que estão a ser afetadas, mas também do interior do país que está a ser muito, muito, muito fustigado", disse André Ventura, antes da reunião com o presidente daquele município que não está abrangido pelo estado de calamidade.

O candidato afirmou que pretendia abordar a preparação do processo eleitoral para domingo e a resposta às tempestades que têm afetado o país, numa altura em que tem defendido o adiamento das eleições por uma semana devido ao mau tempo.

No caso de Beja, o presidente da Câmara disse que o concelho "reúne todas as condições para que o ato eleitoral seja realizado na data a que foi destinado e com o compromisso popular e as condições totais para que a população no domingo possa exercer o seu direito de cidadania", escusando-se a comentar a posição de André Ventura.

Sobre a reunião, o presidente da Câmara de Beja disse que falaram do processo eleitoral, mas também foram abordados outros temas -- nomeadamente, anseios e necessidades do município.

Antes da ação, Ventura afirmou que "é importante que quem está no terreno, que são os autarcas, possa partilhar" com a sua candidatura "o que é que precisa e como é que está preparado para o dia [das eleições, domingo,] que vai ser muito exigente".

O também presidente do Chega disse ainda que durante a tarde vai estar em Alcácer do Sal, um dos municípios mais afetados pelas inundações provocadas pela depressão Leonardo, onde irá "procurar entregar ajuda" às populações afetadas daquele concelho do distrito de Setúbal.

Nas declarações, o candidato apoiado pelo Chega insistiu que "as pessoas não estão em condições de votar", sublinhando que, na próxima semana, "tudo indica" que as "condições meteorológicas serão terrivelmente melhores".

Confrontado novamente com o facto de ter pedido o adiamento já depois de se sentir os efeitos das depressões Kristin e Leonardo, André Ventura afirmou que só recentemente se soube que uma nova depressão "atingiria o país no sábado e no domingo".