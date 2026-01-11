Vereadora da Câmara de Coimbra anuncia desfiliação do Chega com efeitos imediatos

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarca explicou que a decisão resulta de uma "incompatibilidade objetiva" entre orientações internas recentemente aprovadas pelo Chega e a forma como entende que deve ser exercido o mandato local, "assente na autonomia dos eleitos e na representação direta dos cidadãos".

"As orientações para o exercício do Estatuto do Direito de Oposição 2026", aprovadas pela Comissão Autárquica Nacional do Chega, introduzem procedimentos de articulação política interna que não são conciliáveis com o modelo de mandato livre consagrado na Constituição e no Estatuto dos Eleitos Locais", evidenciou.

De acordo com Maria Lencastre Portugal, a decisão foi tomada de forma ponderada e responsável, salvaguardando a estabilidade institucional e o normal funcionamento dos órgãos autárquicos.

A autarca assegurou que manterá o lugar no executivo municipal, passando a exercer funções como vereadora independente, dando continuidade ao trabalho desenvolvido e ao cumprimento do programa eleitoral apresentado aos eleitores.

"O meu compromisso mantém-se com Coimbra e com os cidadãos que represento", concluiu.

Em outubro do ano passado, a Câmara Municipal de Coimbra passou a ser liderada por Ana Abrunhosa, eleita pela Coligação Avançar Coimbra (PS, Livre e Pan), que arrecadu cinco mandatos.

Também a Coligação Juntos Somos Coimbra (PPD/PSD, CDS-PP, IL, NC, PPM, VP e MPT) assegurou cinco mandatos, enquanto o Chega elegeu um, Maria Lencastre Portugal, que agora anunciou a desfiliação do partido.