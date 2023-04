Viagem de 2022 a Moçambique. Presidência nega pedido de alteração de voo da TAP

Na terça-feira, perante os deputados da comissão de inquérito parlamentar, a presidente executiva da TAP não negou que tivesse chegado à companhia um e-mail, por parte do ex-secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Mendes, a solicitar o adiamento de um voo de Moçambique, que teria como passageiro Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente precisaria, alegadamente, de permanecer mais dois dias em Maputo.



Nos termos da mensagem de correio eletrónico citada pelo deputado da Iniciativa Liberal Bernardo Blanco, Hugo Mendes enfatizaria a importância de manter o presidente como aliado da TAP.



Em resposta por escrito a um pedido de esclarecimentos da RTP, a Presidência da República começa por afirmar que Marcelo Rebelo de Sousa se deslocou a Moçambique em março do ano passado.



“A viagem foi tratada pela agência de viagens habitual, que terá feito várias diligências e acabou por encontrar uma alternativa com a TAAG, via Luanda, no dia 23, mas o regresso de Moçambique acabou por se verificar a 21 de março de 2022, num voo regular da TAP (TP182)", lê-se na resposta de Belém. A Presidência da República garante que "nunca contactou a TAP, nem nenhum membro do Governo sobre tal assunto".





"A Presidência da República nunca solicitou a alteração do voo da TAP, se tal aconteceu terá sido por iniciativa da agência de viagens", frisa.



"Tomámos conhecimento desta questão no dia 11 de fevereiro de 2002, quando a CEO da TAP perguntou ao chefe da Casa Civil, num jantar no Eliseu, a convite do presidente Macron, a propósito da Saison Croisée França Portugal, se sua excelência o presidente da República tinha solicitado a mudança do voo da TAP de 24 de março, o que foi imediatamente desmentido”, conclui.