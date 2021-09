Volt diz que resultado do Porto é satisfatório para um partido novo

"Isto não é um `sprint`, é uma maratona", acrescentou o candidato que ficou no antepenúltimo lugar numa disputa que envolveu 11 candidaturas.

"Apesar das limitações decorrentes de sermos um partido novo e de não nos darem oportunidade em participar em alguns debates, conseguimos, apesar de tudo, um resultado satisfatório", declarou à agência Lusa.

O independente Rui Moreira foi reeleito no domingo presidente da Câmara do Porto, sem maioria no executivo, e o BE elegeu um vereador pela primeira vez, enquanto o PS perdeu um e o PSD duplicou o mandato de 2017.

Na eleição da Câmara Municipal e com o escrutínio provisório fechado nas sete freguesias do Porto, o movimento independente Rui Moreira: Aqui Há Porto! obteve, 40,72% dos votos, elegendo seis vereadores, não tendo conseguido reeditar a maioria absoluta conquistada nas autárquicas de 2017.

Seguiram-se o PS, com 18,02% (três mandatos), PPD/PSD (17,25% e dois mandatos), PCP-PEV (7,51%, um mandato), Bloco de Esquerda (6,25%, um mandato), Chega (2,93%), PAN (2,79%), L (0,46%), VP (0,42%), PPM (0,21%) e Ergue-te (0,08%).