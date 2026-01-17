Votações para as presidenciais decorrem nas representações diplomáticas

Milhares de eleitores no estrangeiro têm de se deslocar presencialmente a consulados e embaixadas para poderem votar nas Eleições Presidenciais.

Marcos Borga - Lusa

Os eleitores portugueses no estrangeiro só podem participar nas eleições para a Presidência da República por voto presencial.

Ainda assim, em França a afluência às urnas está a ser maior do que nas últimas eleições presidenciais.
em Maputo, a afluência foi menor. Mas os portugueses em Moçambique que foram votar admitem sentir também responsabilidade pelo rumo de Portugal.
A Comissão Nacional de Eleições afirma que a Lei Eleitoral do presidente da República estabelece essa como a única modalidade de votação e, por isso, os emigrantes só podem votar nas representações diplomáticas portuguesas.

