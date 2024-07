Votar contra a Constituição foi "maior contributo" do CDS-PP para a democracia, diz Ribeiro e Castro

Foto: Estrela Silva - Lusa

"O maior contributo que o CDS podia ter dado à democracia portuguesa foi ter votado contra a Constituição", afirmou Ribeiro e Castro durante os trabalhos do primeiro dia de jornadas parlamentares do CDS-PP, em Lisboa, onde o ex-presidente se juntou aos antigos líderes parlamentares Cecília Meireles, Luís Pedro Mota Soares e Nuno Magalhães num debate intitulado "50 Anos do CDS no Parlamento".



De acordo com Ribeiro e Castro - que liderou os destinos do partido entre os mandatos de Paulo Portas -, a rejeição da primeira Constituição elaborada após o 25 de Abril de 1974 até tem provocado algumas críticas, mas os centristas devem orgulhar-se da decisão.



"Está sempre colado ao CDS. E, muitas vezes, nós somos atacados e insultados por causa disso", sublinha Ribeiro e Castro, que acrescenta: "Se o CDS tivesse votado a favor teria sido uma espécie de terceiro pacto entre o MFA (Movimento das Forças Armadas) e os partidos".



O ex-presidente do CDS-PP salienta ainda o voto favorável por parte do partido nas revisões constitucionais de 1982 e de 1989 que identifica como as "duas mais importantes" e que "alargaram a amplitude democrática do regime".



"O CDS votou a favor da Constituição de 1982 e de 1989. E houve partidos que votaram contra", insistiu.