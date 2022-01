Voto antecipado. Mais de 315 mil eleitores podem votar este domingo em mobilidade

Lisboa, Porto e Setúbal concentram o maior número de votantes. O número de inscritos no voto antecipado aumentou em relação às últimas eleições, as presidenciais, que aconteceram há precisamente um ano. São mais quase 67 mil pessoas.





Entre o passado domingo e quinta-feira, os eleitores recenseados no território nacional puderam inscrever-se para votar antecipadamente numa mesa de voto à sua escolha, no continente ou nas Regiões Autónomas, exercendo o seu direito uma semana antes do dia da eleição, 30 de janeiro.







Depois de se identificar perante o presidente da mesa, o eleitor recebe um boletim de voto e dois envelopes, um branco e um azul. O boletim é colocado no envelope branco e este no envelope azul, que é selado com uma vinheta de segurança. O eleitor recebe um duplicado da vinheta colocada no envelope azul, que serve de comprovativo do exercício do direito de voto.





Independentemente do local em que deposita o seu voto, este contará sempre para o círculo onde o eleitor está recenseado.

Líderes partidários votam hoje



A meio da campanha eleitoral, o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, vota no Porto de manhã, tal como, pelo menos, mais quatro dirigentes de partidos candidatos.



O líder parlamentar do PCP e candidato da CDU pelo círculo eleitoral de Évora, João Oliveira, tem a sua votação prevista para as 8h30, em Évora.



Em Lisboa, Rui Tavares, fundador do Livre e cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Lisboa, deverá votar pelas 13h30 na Reitoria da Universidade de Lisboa, tal como o fará a porta-voz do Movimento Alternativa Socialista (MAS) e candidata por Lisboa Renata Cambra, às 17h00.





Para a votação de hoje, assim como para a votação de 30 de janeiro, a Direção-Geral de Saúde recomenda a utilização de máscara cirúrgica ou máscara FFP2, a desinfeção das mãos, manter o "afastamento recomendado" enquanto se aguarda a vez de votar e usar uma caneta própria.