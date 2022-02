Votos anulados. Comunidades portuguesas na Europa pedem reflexão urgente ao poder político

Os emigrantes deram a vitória ao PS com 37,7 por cento dos votos. Em segundo lugar ficou o PSD com 28,4 por cento



Tal como no país, o Chega conseguiu o terceiro lugar no círculo da emigração. O PAN obteve o quarto lugar.



A contagem dos votos ditou a atribuição de dois deputados ao PS e dois ao PSD, tal como tinha acontecido nas últimas eleições.



Desta vez, o número de votos nulos foi muito elevado, devido a erros na forma como foi feita a contagem.