XXI Congresso do PCP. PS em xeque na abertura de Jerónimo

Ao longo de pouco mais de uma hora, Jerónimo de Sousa encetou os trabalhos da reunião magna do PCP - debaixo de críticas da direita pelo facto de decorrer em contexto de pandemia - com o PS e a “ofensiva anticomunista” como alvos.

O XXI Congresso do PCP realiza-se até domingo no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures.

É também por responsabilidade dos socialistas, ainda segundo Jerónimo, que perduram “opções essenciais da legislação laboral, a não recuperação pelo Estado de sectores estratégicos, que têm estado presentes em décadas de política de direita”.



em termos económicos. Um quadro “brutalmente” agravado pela crise da pandemia.“O impacto da epidemia, o seu aproveitamento pelo grande capital e a ausência de resposta necessária por parte do Governo do PS, associados a fragilidades estruturais do país convergem para um cenário de quebra acentuada do PIB, para o agravamento significativo da dívida pública”.

“Ofensiva anticomunista”

Depois de anunciar as adesões ao PCP de 1500 novos militantes, Jerónimo denunciou uma “ofensiva reacionária e anticomunista”, ao abrigo da qual “os inimigos dos trabalhadores” visam “atacar, enfraquecer e destruir o partido”.

. E que as admissões não cobriram as saídas. Ainda assim, fecharia o discurso com a exortação a “um partido mais forte e mais influente”

PCP “não se dá ao privilégio e ao egoísmo para se resguardar”

Quanto às críticas que têm sido desferidas ao partido, por causa da realização de um congresso em tempo de restrições sanitárias, Jerónimo de Sousa argumentou que esta reunião magna tem também por objetivo deixar patente que o PCP não quer resguardar-se “enquanto centenas de milhares de trabalhadores estarão nos seus locais de trabalho todos os dias”.”.Jerónimo garantiu que o XXI Congresso “demonstrará, mais uma vez, que a realização de atividades é compatível com a prevenção da saúde”, uma vez que foram adotadas “medidas de prevenção da saúde”.Desta feita, os cerca de 600 delegados presentes em Loures sentar-se-ão em cadeiras e nas bancadas, sem disporem de mesas. Não estarão presentes quaisquer delegações estrangeiras.

