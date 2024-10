Eleições EUA. Harris e Trump em nova troca de provocações

As equipas de campanha de republicanos e de democratas divergem na maioria dos temas, mas ambas concordam que estas eleições vão ser decididas por uma margem muito curta e, provavelmente, nos chamados Estados-chave (Arizona, Michigan, Wisconsin, Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia e Nevada).





Por isso, a pouco mais de duas semanas de os norte-americanos irem às urnas, a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump apostam todas as fichas nestes Estados, com uma agenda intensa de comícios e ações de angariação de votos, sobretudo junto das comunidades que são consideradas mais relutantes no voto.

A ainda vice-presidente e os principais democratas estão a aproveitar as declarações polémicas do opositor republicano para reforçar a sua campanha,. Já o candidato republicano continua a cancelar entrevistas e a aumentar as aparições públicas nos locais mais inesperados,Na Pensilvânia,"Gosto deste trabalho", disse o republicano, que adora Big Macs,, disse Trump, queFalando no Condado de Lancaster, tradicionalmente republicano, Trump concentrou o discurso na economia e na imigração — questões que a campanha republicana acredita que dão uma vantagem entre os eleitores indecisos., disse Donald Trump. "Mas eu acho que isso [as fronteiras] é maior que a economia. É o tema número um sobre o qual as pessoas querem falar”.Trump reforçou ainda comentários já repetidos,

"Caos, medo e ódio"

Já a candidata do Partido Democrático escreveu nas redes sociais, queEm resposta às provocações, o porta-voz de Harris, Ian Sams, disse à BBC que as alegações de Trump foram um sinal de “desespero”., disse Sams.O porta-voz de campanha acrescentou que o vice-presidente trabalhou na caixa, na máquina de gelados de um McDonald's na Central Avenue, em Alameda, Califórnia, no verão de 1983.A celebrar o 60º aniversário com a participação especial de Stevie Wonder, no domingo, Harris deu uma entrevista à MSNBC, na qual foi questionada sobre os insultos de que foi alvo por parte Trump., acrescentou.Horas antes, de visita a igrejas frequentadas por comunidades afro-americanas, perto de Atlanta, Harris apelou às populações para votarem contra o “caos, o medo e o ódio”, que segundo ela são personificados por Trump., questionou Harris.Já no sábado, num comício na mesma cidade,