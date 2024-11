O que significa a vitória de Trump para a Europa? A opinião de Durão Barroso

, avisou o político em entrevista à RTP3.Durão Barroso destacou os “problemas sérios entre Trump e a Europa” no primeiro mandato do republicano, lembrando que este “fez comentários sobre líderes europeus às vezes muito difíceis, que nunca fez por exemplo sobre Putin, o que é estranho”.“Chegou a pôr em causa a própria existência da NATO. Nunca teve palavras simpáticas para a União Europeia”, frisou.“Trump é essencialmente um protecionista, aliás, o atual Governo americano também é.”, avisou o antigo primeiro-ministro português.“A Europa tem de saber se quer ou não estar unida para defender os seus interesses e os seus valores”, defendeu. “Isto é uma espécie de chamada de atenção para a Europa”, apelando à definição de “uma política económica externa”.Durão Barroso lembrou ainda que “na Europa hoje em dia há uma política comercial, mas não há um alinhamento da política comercial com a política de concorrência, com a política de energia, com a política de transição climática”., quando os americanos têm, a China tem, os outros têm”.

Trump “conseguiu falar às pessoas”

Na opinião de Durão Barroso, “gostemos ou não gostemos de Trump, temos de reconhecer que foi uma grande vitória” e é essencial “perceber porquê”.“Aparentemente,, mas houve uma inflação que fez subir muito os preços de bens essenciais, de alimentação e de combustíveis. Isso foi muito sentido pelas classes médias e médias-baixas”, explicou.“Mas também falou muito de segurança, de imigração ilegal, de criminalidade”, algo que o ex-presidente da Comissão Europeia considera legítimo. “Não podemos chamar fascistas às pessoas que querem fronteiras ou controlo da imigração ilegal”, declarou.Na entrevista à RTP3, disse ainda que(…), mas que não são a primeira preocupação dos trabalhadores norte-americanos”.Questionado ainda sobre as eleições presidenciais portuguesas, Durão Barroso respondeu apenas que não está nessa corrida.