Vitória de Trump. Montenegro defende maior autonomia da Europa

"Concordo que a Europa tem de ter mais autonomia do ponto de vista da defesa e da sua dinâmica económica", disse o primeiro-ministro em declarações aos jornalistas em Budapeste.



"Temos de reforçar a capacidade dos europeus de produzir mais em todos os contextos, desde logo no setor primário", sustentou.



"Esta perspetiva de mudança política nos EUA tem de ser vista como uma oportunidade. A oportunidade de falarmos menos e fazermos mais", insistiu.



Da parte de Portugal, o primeiro-ministro afirmou que o objetivo é aprofundar as relações com os Estados Unidos.