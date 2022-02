Escola de Excelência no combata às alterações climáticas

Foto: Escola Básica Hermenegildo Capelo

Numa altura em que tanto se fala de alterações climáticas, a Escola Básica Hermenegildo Capelo, em Palmela, foi premiada com o "Projeto de Ação Climática Escola de Excelência". Um reconhecimento entre 250 escolas de todo o mundo que trouxe ânimo à comunidade escolar. Aos alunos foram dadas apenas pistas e orientação, o resto ficou ao critério dos participantes. E as ideias foram muitas, mas sempre com a mesma preocupação, ajudar a salvar o planeta. Reportagem de Paula Véran