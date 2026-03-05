"Pizz´and love". Um projeto de combate à exclusão social

Os donativos são divididos por quem pôs as mãos na massa e serviu às mesas. São tudo pessoas em situação vulnerável, sem casa e sem emprego.No Centro do Exército de Salvação cruzam-se histórias de vida: um antigo segurança, um empregado de hotel ou uma treinadora de cães. Todos estão a dividir o mesmo teto e procuram refazer a vida.





O Centro tem vários programas, mas hoje vamos conhecer o "Pizz´and love", no A1 DOC.





Funciona em Xabregas, no Centro de Acolhimento e Reinserção do Exército de Salvação, na freguesia do Beato, em Lisboa.É um espaço onde vivem 75 pessoas em situação de sem-abrigo e que, todas as quintas-feiras, abre ao público e serve pizzas à descrição. No final quem come deixa o que quiser.