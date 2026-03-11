EM DIRETO
Rádio Finezas feita na secundária de Castro Verde

Tem música, notícias e muito convidados extra escola

Uma rádio escolar que emite todos os dias, na Escola Secundária de Castro Verde, no Alentejo.

Um projeto que tem 4 anos e que está para durar. O diretor da rádio é um aluno do 12.º ano e coordena as emissões com a ajuda de alunos e professores. 

A estação Finezas tem notícias do concelho, do agrupamento e recebe visitas de alunos do básico. Os mais novos falam ao microfone, aplicam-se na leitura e ouvem-se nas colunas da escola.

Através do podcast a rádio Finezas já "saltou" os muros da escola e pode ser ouvida em todo o mundo.


