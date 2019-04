Dia de Conselho Europeu. Quatro desfechos em aberto para o Brexit

Carlos Santos Neves - RTP10 Abr, 2019, 08:51 / atualizado em 10 Abr, 2019, 10:34 | Europa

Os líderes da União Europeia reprovaram a 21 de março a data de 30 de junho para o adeus britânico ao bloco comunitário. Esse círculo a vermelho no calendário regressa agora à mesa do Conselho Europeu após Theresa May ter aberto as portas do Reino Unido às eleições de maio. Com uma ressalva: em caso de aprovação, em Londres, da lei para o Brexit, é posta de parte a chamada às urnas.



Na última reunião, os chefes de Estado e de Governo dos 27 aceitaram um prolongamento do prazo até 22 de maio, mediante aprovação, em Westminster, do Acordo de Saída. Ou o dia 12 de abril, em caso de chumbo. E foi esta a decisão do Parlamento britânico.As eleições para o Parlamento Europeu decorrem de 23 a 26 de maio.





A carta da primeira-ministra britânica que chegou na passada sexta-feira ao gabinete do presidente do Conselho Europeu, a oficializar o pedido de adiamento da aplicação do Artigo 50.º do Tratado de Lisboa para 30 de junho, sublinha que a realização das eleições de maio não vai ao encontro dos interesses de ambas as partes.



Todavia, May anuiu à “opinião do Conselho Europeu de que, se o Reino Unido continuasse a ser membro da União Europeia em 23 de maio, teria a obrigação legal de realizar eleições”.



Somado às conversações em curso com o líder dos trabalhistas britânicos, Jeremy Corbyn, o compromisso da primeira-ministra conservadora para com as eleições europeias será um fator de peso no processo de decisão desta quarta-feira em Bruxelas.



Por sua vez, Donald Tusk lançou, na carta-convite para a cimeira extraordinária, a base para um adiamento que pode ir até um ano.



“Pela experiência até ao momento e atendendo às divisões profundas na Câmara dos Comuns”, escreveu o presidente do Conselho Europeu, existem “poucas razões para acreditar que o processo pode ser concluído até ao final de junho”. A alternativa preconizada por Tusk é assim uma prorrogação mais longa.



Sabe-se já que França entende, à partida, que o adiamento proposto pelo presidente do Conselho Europeu pode pecar por excessivo. Os alemães inclinar-se-iam, por seu turno, para o final de 2019 como limite.



Desenham-se, nesta altura, pelo menos quatro desfechos possíveis.

1. Adiamento limitado



Neste cenário, o pedido de Theresa May recebe o carimbo de aceitação dos líderes da União Europeia e a data de saída passa para 30 de junho. O que terá sempre de acontecer por unanimidade.



A contribuir para este possível desfecho do Conselho Europeu está o compromisso de realização das eleições de maio, que não teriam lugar caso o Parlamento britânico aprovasse o Acordo de Saída até 22 de maio.

2. Adiamento dilatado

É o que consta da carta-convite de Donald Tusk aos líderes dos 27. O presidente do Conselho Europeu propõe um adiamento que pode ir até um ano, no “máximo”.



Tal solução evitaria a realização de sucessivas cimeiras extraordinárias, por um lado, e vincularia o Reino ao processo eleitoral para o Parlamento Europeu, por outro.



O gabinete do Presidente francês, Emmanuel Macron, fez ontem saber que “não se opõe” a um adiamento, assinalando, todavia, que um ano “parece demasiado longo”. A chanceler alemã, Angela Merkel, considera “possível” um adiamento “até ao início de 2020”. Theresa May viajou de Paris a Berlim na véspera do Conselho Europeu e foram estas as posições que colheu.

3. No deal

É o cenário ao qual todos querem escapar – a saída do Reino Unido a 12 de abril e sem acordo. O que significaria a ausência de um enquadramento de transição, tão-pouco de alicerces para as relações entre Reino Unido e União após o Brexit.



Como assinala a France Presse, os britânicos abandonariam, neste caso, a União Europeia ao cabo de 46 anos e, por arrasto, o mercado único e a união aduaneira. Submeter-se-iam a partir de então “às regras da Organização Mundial do Comércio”.



Ambas as partes têm mantido preparativos para esta eventualidade, a par dos esforços de entendimento.



Pelo meio, o Reino Unido e a Europa podem vir a assistir à queda da primeira-ministra Theresa May, por via de uma moção de censura e à falta de fumo branco em Westminster. Ao que se seguiria a convocação de eleições antecipadas.

4. No Brexit

É o menos provável dos cenários, tendo em conta o número – muito pequeno - de deputados britânicos que o defendem: a marcha-atrás no Brexit.



Um tal recuo ditaria a organização de novas eleições ou a repetição do referendo de junho de 2016, quando 52 por cento dos eleitores britânicos disseram sim à saída.



Do ponto de vista das instituições europeias, um recuo britânico no Brexit não implica uma luz verde do Conselho Europeu.



c/ agências internacionais