A União Europeia começa finalmente a recuperar o número de habitantes perdidos com a pandemia COVID-19. Mesmo assim, o continente europeu continua a sofrer profundas alterações demográficas, com o envelhecimento generalizado da população e a baixa taxa de natalidade. Estas preocupações demográficas foram partilhadas, entre especialistas e governos locais, no 9º Fórum de Coesão, em Bruxelas.