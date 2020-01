Espanha: o primeiro governo de coligação já está em funções

Fotografia: Reuters

Em Espanha, já entrou em funções o primeiro governo de coligação da história do país.



Ao lado esquerdo do Presidente do executivo, Pedro Sánchez, senta-se agora o líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como primeiro vice-presidente. Trata-se do segundo maior governo da democracia espanhola: 4 vice-presidentes e 18 ministros, 11 homens e 11 mulheres.