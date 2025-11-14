Stéphane Séjourné, Vice-presidente Executivo da Comissão Europeia: "A Europa vai perder 2 milhões de trabalhadores por ano, a partir de 2035"

O Vice-presidente Executivo da Comissão Europeia para a Prosperidade e Estratégia Industrial esteve em Lisboa. Numa entrevista exclusiva à RTP, Stéphane Séjourné admite que, perante a crise demográfica que assombra a União Europeia, o bloco só tem duas alternativas: ou investir na produtividade, ou apostar na imigração.

O Comissário francês manifesta ainda a sua profunda preocupação em relação à atual "guerra híbrida" entre a União Europeia e a China na área das terras raras. Stéphane Séjourné afirma ainda que tudo fará para a França não tenha um Presidente de extrema-direita em 2027. A entrevista é de Rebecca Abecassis.