Eurodeputados defendem a designação da Guarda Revolucionária Iraniana como grupo terrorista

Os protestos no Irão e a repressão do regime estão a gerar preocupação internacional. No Parlamento Europeu, os eurodeputados defendem a designação da Guarda Revolucionária Iraniana, o exército liderado pelo Ayatola iraniano, como grupo terrorista, numa altura de crescentes tensões entre Teerão e os Estados Unidos.



Os eurodeputados Daniel Attard e Bart Groothius são vice-presidentes da Delegação para as relações entre a União Europeia e o Irão, criada em 2004, com o intuito de seguir de perto a situação no país. Recentemente, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, decretou a proibição de entrada no Parlamento a diplomatas e representantes iranianos.