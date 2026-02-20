Europa-Parlamento Europeu
Eurodeputados defendem a designação da Guarda Revolucionária Iraniana como grupo terrorista
O Parlamento Europeu acompanha de perto a situação no Irão
Os eurodeputados Daniel Attard e Bart Groothius são vice-presidentes da Delegação para as relações entre a União Europeia e o Irão, criada em 2004, com o intuito de seguir de perto a situação no país. Recentemente, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, decretou a proibição de entrada no Parlamento a diplomatas e representantes iranianos.