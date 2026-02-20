Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas discursa no Parlamento Europeu, em Estrasburgo

80 anos depois da fundação das Nações Unidas, o compromisso com o multilateralismo foi reforçado em Estrasburgo. Roberta Metsola convidou a Presidente da Assembleia Geral da ONU para a Sessão Plenária do Parlamento Europeu de fevereiro.



A crise de credibilidade alia-se agora a uma crise financeira dentro da organização, depois dos cortes do país fundador e maior contribuidor: os Estados Unidos. Annalena Baerbock admitiu que "o mundo está a chamar pela União Europeia", sobretudo "em nome da carta das Nações Unidas" - um livro que segura durante o discurso no hemiciclo.