Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas discursa no Parlamento Europeu, em Estrasburgo

Numa altura em que as Nações Unidas enfrentam uma difícil crise financeira, Annalena Baerbock apelou à união entre os países

80 anos depois da fundação das Nações Unidas, o compromisso com o multilateralismo foi reforçado em Estrasburgo. Roberta Metsola convidou a Presidente da Assembleia Geral da ONU para a Sessão Plenária do Parlamento Europeu de fevereiro.

A crise de credibilidade alia-se agora a uma crise financeira dentro da organização, depois dos cortes do país fundador e maior contribuidor: os Estados Unidos. Annalena Baerbock admitiu que "o mundo está a chamar pela União Europeia", sobretudo "em nome da carta das Nações Unidas" - um livro que segura durante o discurso no hemiciclo.
