Em Leiria, a integração cultural é feita através da música

Leiria é dos concelhos mais multiculturais de Portugal. Só entre 2022 e 2023, o número de estrangeiros passou de 30 mil para quase 44 mil. Um dado que também se reflete nas salas de aula. Por isso, duas escolas de Leiria juntaram-se ao programa MUS-E e, através da música, aprendem sobre as diferentes culturas.



O MUS-E é um projeto de âmbito internacional desenvolvido pela Associação Menuhin Portugal. O programa surge pelo próprio violista e maestro do século XX, Yehudi Menuhin, com o objetivo de desenvolver ações e projetos culturais “para dar voz aos que não têm voz”, como descrevia.



“Se a música puder ter um papel social ou uma função transformadora na sociedade, sinto-a muito mais e é isso que me atrai aqui”, explica o coordenador local, Rui Amado. O projeto ‘Sing My Song’ conta ainda com a parceria de mais dois países: Espanha e Bélgica.



“Nós pedimos aos meninos, e às famílias, que nos tragam canções que representem as suas culturas”, conta Rui Amado. O professor de música, sempre acompanhado pela sua guitarra, aproveita essas referências e partilha nas salas de aula. Este é mais um exemplo da aplicação de fundos europeus em Portugal.