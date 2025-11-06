Europa
Europa-Comité das Regiões
Defesa e segurança em destaque na Sessão Plenária do Comité das Regiões Europeu
Em outubro, poderes locais e regionais estiveram reunidos em Bruxelas e insistiram: a União Europeia precisa de investir em defesa.
Na Sessão Plenária do Comité das Regiões Europeu, os membros do Comité aprovaram ainda um parecer redigido por Ricardo Rio sobre a preparação europeia para a defesa até 2030. Esta foi a última participação do autarca de Braga por estar em final de funções.