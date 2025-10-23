Dinheiro europeu investe em medicamentos genéricos e mais baratos em Portugal

Em Coimbra, existe uma unidade industrial que se dedica à produção de medicamentos genéricos para combater a escassez no mercado. Sedeada em Coimbra, a BluePharma conseguiu otimizar o processo de embalamento e triplicar a produção de comprimidos.



“As necessidades que identificámos em Portugal foi, por um lado, dar acessibilidade aos doentes portugueses, de medicamentos e, por outro lado, fazer poupar dinheiro ao Estado, através dos medicamentos genéricos que têm um desconto de 80% a 90% do original”, afirma Paulo Barradas Rebelo, co-fundador da BluePharma.



Com a ajuda dos fundos europeus, a BluePharma expandiu o negócio: 4 milhões e 700 mil euros do Plano de Recuperação e Resiliência. A nova tecnologia permitiu ainda otimizar o processo de embalamento. Se antes a fábrica produzia 160 caixas de medicamentos por minuto, neste momento consegue fazer 500.