A Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, esteve presente num debate com os alunos de Ciências da Comunicação, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Durante o evento, Elisa Ferreira conversou com os jovens sobre a atuação da União Europeia em diversos assuntos da atualidade, e fez ainda um balanço do seu mandato.