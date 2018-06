Conselho Europeu entende-se sobre política de migrações

A Itália estava a travar o entendimento. Chegou a anunciar-se o adiamento da discussão para esta sexta-feira mas as negociações foram retomadas e durante a madrugada o presidente do Conselho Europeu fez o anúncio: os chefes de Estado e de Governo tinham finalmente concordado com as conclusões da cimeira, inclusive em relação ao tema das migrações.



Andrea Neves, correspondente da RTP, em Bruxelas, revela que ficam desde já lançadas as bases para a criação de centros de acolhimento em território europeu e também em países fora da Europa.



O presidente de França, Emmanuel Macron, já veio dizer que o acordo alcançado revelou que a cooperação europeia superou os interesses nacionais.

A chanceler alemã, Angela Merkel, também concorda que o acordo foi um bom sinal por parte dos líderes europeus.Já Pedro Sanchéz, presidente do governo de Espanha, avançou que consta do acordo um aumento de fundos para gerir a questão das migrações.Do lado italiano, o primeiro-ministro Giuseppe Conte considerou que a Itália não está mais sozinha depois desta cimeira.E até Theresa May, primeira-ministra britânica, saudou o acordo.Termina assim o impasse que marcou este primeiro dia da Cimeira Europeia em Bruxelas.