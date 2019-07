Saúde. Autoridades consideram dieta "Vegan" opção menos correta para alimentação de crianças

Mesmo assim a Direção Geral de Saúde diz que é possível garantir os nutrientes necessários, desde que haja acompanhamento.



Posições mais céticas assumiram as autoridades de saúde do Reino Unido e da Bélgica que não recomendam este tipo de alimentação.



O "veganismo" pressupõe a exclusão de consumo de produtos de origem animal.



O vice-Presidente da Associação Vegetariana Portuguesa, Ricardo Morais Pequeno, esteve no Bom Dia Portugal e esclareceu algumas dúvidas sobre a dieta "vegan", começando pela diferença com a dieta vegetariana.