Kissinger aconselha Trump a reconhecer anexação russa da Crimeia

Aos 93 anos, Henry Kissinger volta a estar numa posição de destaque ao tentar intermediar as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Rússia. O antigo diplomata já veio a público elogiar Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos e esteve na Trump Tower para oferecer o seu conhecimento, construído ao longo de várias décadas.



Na Alemanha é noticiado que Kissinger pode prevenir uma nova Guerra Fria. Para tal acontecer, os Estados Unidos têm aceitar a anexação russa da Crimeia, que aconteceu em Março de 2014 e tem envolvido rebeldes com apoio russo numa guerra com o Governo ucraniano. Em troca, o executivo de Vladimir Putin pode retirar tropas e mantimentos aos rebeldes que continuam no este da Ucrânia.



A imprensa norte-americana dá destaque ao contacto frequente entre Kissinger e Putin, que só se assemelha à relação do presidente russo com Rex Tillerson, o novo Secretário de Estado de Donald Trump.



O Politico, plataforma digital dedicada à política, refere que Henry Kissinger está numa posição em que pode tornar-se num potencial intermediário entre Donald Trump e Vladimir Putin. A publicação fala também dos elogios públicos do antigo diplomata ao novo presidente norte-americano, revelando que se juntou com Trump numa reunião privada.



A visão de Trump sobre a anexação da Crimeia à Rússia foi mudando durante a campanha eleitoral que o vai levar à Casa Branca já em janeiro próximo. Logo que a anexação aconteceu em 2014, Donald Trump mostrou o seu desagrado com a ação russa afirmando que "nunca devia ter acontecido". No entanto, em agosto, Donald Trump mudou a opinião relatando que sabia de fontes próximas que as pessoas da Crimeia estavam mais felizes do lado russo, do que do lado ucraniano.



Para a publicação política, Henry Kissinger pode ter um papel importante na manutenção da estabilidade entre grandes potências, podendo promover um equilíbrio entre americanos e russos o que irá melhorar a cena geo-política mundial. No entanto, há receios que o diplomata de 93 anos possa também estar a beneficiar a Rússia, que se encontra envvolvida na guerra civil síria, apoiando publicamente Bashar Al-Assad.



Para especialistas internacionais, Kissinger está a ser pragmático. "Penso que Kissinger está a preparar uma ofensiva diplomática. Ele é realista. O mais importante para ele é o equilíbrio internacional e não há conversações sobre direitos humanos e democracia". Palavras de Marcel Van Herpen, um especialista holandês sobre a Rússia.