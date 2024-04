25 de abril: Espanha de olhos postos em Portugal

O mundo assistia ao que se passava em Portugal e em Espanha o interesse era ainda mais especial.



O país vizinho não se tinha libertado das amarras do Franquismo, por isso, a Revolução portuguesa foi considerada “fundamental para Espanha” ou “uma aurora, bonita, heroica e poética”.



Estes foram alguns dos adjetivos escolhidos por Guillermo Díaz e Adela Figueiroa, dois galegos que viveram, na juventude, o 25 de abril de 74.



Do outro lado da fronteira, 50 anos depois, a Revolução dos Escravos continua a ser assunto e um tema apetecido também dentro das salas de aula.



Um trabalho do jornalista Miguel Soares com entrevistas de Miguel Soares e Nuno Carvalho.