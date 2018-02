Ambientalistas portugueses e espanhóis contra mina de urânio em Retortillo

Gleb Garanich - Reuters

A mina está localizada a 40 quilómetros de Portugal, alegando graves impactos para o ambiente e para a saúde.



Os ambientalistas vão agora realizar uma marcha de cerca de dois quilómetros e uma concentração no centro de Salamanca, nas quais são esperados dois a três mil participantes.



O Partido Ecologista Os Verdes também já anunciou a sua presença em Salamanca.



A instalação da mina de urânio naquela região de Salamanca já deu origem a perguntas e protestos não só dos ambientalistas e de autarcas, mas também dos partidos na Assembleia da República, com o Governo a garantir já ter questionado Espanha e pedido um encontro com a ministra do Ambiente espanhola.