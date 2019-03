Foto: Aquário Vasco da Gama/DR

O objetivo principal é ajudar à reprodução, mas também proteger as espécies em perigo, por destruição dos habitates naturais e pelas alterações ambientais.





Já no dia 21 as primeiras Bogas portuguesas vão nadar na ribeira de Grândola e no dia 28 na ribeira de Odelouca, em Monchique. No dia 4 abril, no concelho de Mafra, serão libertados Ruivacos do oeste, como conta a jornalista Carolina Soares.