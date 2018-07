Calor histórico atravessa o Hemisfério Norte

De um modo geral, os mais recentes registos de calor são consistentes com o tipo de fenómenos extremos associados ao aquecimento global.

Na Europa, uma onda de calor excessivo, no final da semana passada, fez com que as estradas e os telhados das Ilhas Britânicas se curvassem, segundo o Weather Channel.



De acordo com o Met Office do Reino Unido, Motherwell, a cerca de 20 quilómetros a sudeste de Glasgow, na Escócia, atingiu 33,2 graus Celsius no dia 28 de junho. Além disso, Glasgow viveu o dia mais quente desde que há registo, atingindo 31,9 graus Celsius.



Na Irlanda, entre 28 a 29 de junho, várias cidades atingiram novos recordes de temperatura: Belfast chegou aos 29,5 graus e Shannon aos 32; na Irlanda do Norte, em Castlederg, os termómetros chegaram a marcar os 30,1 graus.

Previsão para Portugal





Em Portugal, de acordo com o IPMA, as temperaturas continuarão a subir gradualmente. No próximo fim de semana a temperatura máxima deverá atingir valores entre os 30 e os 35 graus Celsius na região sul e entre os 23 e os 30 graus no resto do território.A temperatura mínima deverá rondar entre os 13 e os 20 graus.