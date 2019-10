Icebergue 16 vezes maior que Lisboa separou-se da Antártida

RTP01 Out, 2019, 17:37 | Ambiente

O D28 não foi um dos maiores icebergues a soltar-se de uma plataforma de gelo, mas ainda assim o seu tamanho não passou despercebido.





Com uma área de 1636 quilómetros quadrados, este icebergue consegue ser 16 vezes maior do que a cidade de Lisboa e ter mais do dobro do tamanho do arquipélago da Madeira.



The D28 iceberg that broke away from the Amery ice shelf in Antarctica last week. Read more about it here: https://t.co/1erOngIRr1 Imagery via @CopernicusEU and @sentinel_hub pic.twitter.com/vufKpX0V1H — Mark Doman (@MarkDoman) 1 de outubro de 2019





No entanto, uma investigadora do Instituto de Estudos Marinhos e Antárticos defendeu que as alterações climáticas podem vir a aumentar exponencialmente este fenómeno devido ao aquecimento global.

D28

Estima-se que a espessura deste icebergue atinja cerca de 210 metros e que contenha cerca de 315 mil milhões de toneladas de gelo.





No entanto, o D28 quase que passa despercebido quando comparado com o poderoso icebergue A68. Este soltou-se da Plataforma de Gelo Larsen C, em julho de 2017. Com uma superfície de 5800 quilómetros quadrados, o A68 pesava mais de um bilião de toneladas.

Apesar de o desprendimento de icebergues ser uma maneira de contrabalançar as plataformas de gelo, a perda de um icebergue tão grande pode vir a alterar a geometria da tensão na frente da Amery. Normalmente, as plataformas de gelo mantêm o equilíbrio ao compensar o aumento de peso, devido à neve, com a libertação de icebergues.





Ainda assim, algumas imagens de satélite recolhidas desde a década de 90, revelaram que a plataforma Amery continua em equilíbrio com o ambiente.







No entanto, a separação do D28 já era esperada pelos cientistas.“Estou contente por ver esta separação ao fim destes anos todos”, afirmou Helen Fricker, uma investigadora da Instituição Scripps de Oceanografia.”, contou a investigadora à BBC Na opinião de alguns cientistas, este fenómeno não tem qualquer relação direta ou indireta com as alterações climáticas.“Apesar de haver muitas preocupações em relação à Antártida, não há motivo para alarme no que diz respeito à plataforma de gelo Amery”, assegura.“Com as alterações climáticas, antecipamos que haja mais icebergues a separarem-se no futuro”, alertou Sue Cook.”, concluiu.Apelidado por um sistema de classificação que divide a Antártida em diferentes quadrantes, o D28 pode ser considerado um dos maiores icebergues a separar-se da terceira maior placa de gelo da Antártida - a Amery