"Não temos uma situação de seca tão complexa como há dois anos"

Carlos Santos Neves - RTP19 Jul, 2019, 16:16 / atualizado em 19 Jul, 2019, 16:22 | Ambiente

“Relativamente ao abastecimento público, os problemas, a acontecerem, serão sempre pontuais e em pequenas localidades. Não temos nenhuma previsão de que eles possam vir a acontecer”, sinalizou o titular da pasta do Ambiente e da Transição Energética, em declarações aos jornalistas à margem da inauguração, no concelho de Beja, de duas estações de tratamento de águas residuais e de abastecimento público.Matos Fernandes ressalvou ter “sempre muito pudor” em passar “mensagens muito tranquilizadoras, porque, de facto, a água é um recurso escasso”.





Segundo o último Boletim Climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, publicado no passado dia 4 de julho, o quadro de seca perdurava no final do mês anterior. Na região sul, verificou-se um “ligeiro aumento” da área sob seca extrema.



Em junho, 33,9 por cento do território continental encontrava-se em seca extrema ou severa, 22,7 em seca moderada, e 40,9 em seca fraca.



“Em pequenos aglomerados, que no verão recebem mais pessoas, esses problemas podem surgir”, admitiu Matos Fernandes. Para logo acrescentar que as autoridades estão prontas a dar resposta, designadamente com recurso a camiões cisterna.



Sabugal com plano de contingência





c/ Lusa

“Não temos hoje uma situação de seca tão complexa como tínhamos há dois anos por esta altura. É menos complexa, mas temos a absoluta consciência de que, com o aquecimento global, a tendência – não quer dizer que cada ano seja pior – é, de facto de agravamento”, acentuou o governante.“Estamos na bacia mediterrânica. É menor a quantidade água que cai da chuva do que aquela que consumimos.”, completou., desde logo no sector da pecuária, predominante na região.Os detalhes do plano, explicou o vice-presidente da Câmara, em declarações à agência Lusa, serão apresentados a breve trecho, tendo em vista a aprovação no executivo municipal. Parte das medidas estão já em marcha.“Começou-se a notar uma dificuldade imensa em termos de obtenção de água para beberagem de aninais”, apontou Vítor Proença.“Nós estamos, neste momento, a reativar todas as captações [de água], onde nos solicitam, onde há mais dificuldade, para a beberagem de animais”, acrescentou.Ainda de acordo com o autarca,“Este ano, como se prevê um ano idêntico ao de 2017, também já nos solicitaram, algumas juntas e alguns produtores, e estamos a proceder à reativação de outras captações já muito antigas para as pôr ao serviço da população, para animais e para outros fins que seja necessário”.“Isso requer algum investimento, mas a Câmara Municipal terá que assumir”, continuou o vice-presidente da Câmara, notando que o Orçamento Municipal contempla uma rubrica para este capítulo., tendo em conta que há já registo de problemas de abastecimento a várias explorações pecuárias, com o verão “praticamente no início”.