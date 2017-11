Nova Deli volta a acordar debaixo de um manto de poluição

RTP07 Nov, 2017, 18:17 | Ambiente

Os níveis de poluição em algumas zonas de Nova Deli excederam em 30 vezes o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Associação Médica Indiana (IMA, na sigla em inglês) declarou o “estado de emergência médica”, apelando ao Governo para que envie todos os “esforços possíveis para travar essa ameaça”.A IMA recomendou o cancelamento de uma corrida marcada para dia 19 de novembro em Nova Deli.





A visibilidade na região é muito fraca, devido ao manto cinzento que paira sobre a malha urbana da capital da Índia. Os residentes têm-se queixado, principalmente nas redes sociais, de irritação nos olhos e garganta.



Durante a manhã o índice de qualidade do ar, que mede a concentração de partículas perigosas, atingiu o nível "grave" de 451 numa escala cuja leitura máxima é de 500. Qualquer valor acima de 100 é considerado insalubre.



Com estes níveis perigosos de poluição, “serão afetadas mesmo pessoas saudáveis, sendo muito alarmante para pessoas já suscetíveis e doentes, que serão gravemente afetados”, confirmou o Gabinete Central de Controlo de Poluição.



Os níveis de pequenas partículas, que penetram profundamente os pulmões, atingiram até 700 microgramas por metro cúbico em algumas áreas da cidade, segundo dados meteorológicos locais.

“Fumar 50 cigarros por dia”

O diretor do serviço de cirurgia toráxica do hospital Sir Ganga Ram, em Nova Deli, Arvind Kumar, afirmou em comunicado que este nível de poluição “equivale a fumar 50 cigarros por dia”. "Estamos em estado de emergência médica, as escolas devem ser fechadas, precisamos de reduzir estes níveis. Estamos a reduzir as nossas vidas", acrescentou.



Arvind Kejriwal, ministro-chefe de Nova Deli, pediu ao ministro da Educação que ponderasse o fecho das escolas nos próximos dias.



Os níveis de poluição do Estado de Deli tendem a subir no inverno devido aos agricultores dos Estados vizinhos de Punjab e Haryana que queimam barro para limpar os campos. Os ativistas dizem que tem sido feito muito pouco para parar este tipo de práticas, apesar de a capital enfrentar poluição severa há já vários anos.



Além disso, as baixas velocidades do vento, as emissões dos veículos, a poeira dos locais em construção, a queima de lixo na capital e os foguetes usados em festivais também contribuem para o aumento dos níveis de poluição.



Em outubro, o Governo de Deli promulgou um plano com algumas medidas para tentar combater - ou pelo menos minimizar - estes problemas. Encerrar a central elétrica de Badarpur (Nova Deli), a proibição de geradores privados e as restrições de trânsito e de utilização de veículos próprios na cidade foram algumas das medidas propostas, embora sem grande impacto até à data.