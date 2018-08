Onda de calor coloca Portugal Continental sob aviso vermelho

Foto: Toby Melville - Reuters

As temperaturas vão subir de forma acentuada a partir desta quarta-feira e podem atingir máximos históricos em várias zonas do país.



O IPMA adverte que as temperaturas máximas vão estar muito acima dos valores normais para a época e podem atingir "máximos absolutos em vários locais", com máximas a rondarem os 45ºC e as mínimas a aproximarem-se dos 30ºC.



A informação foi confirmada à Antena 1 pela meteorologista Patrícia Gomes.