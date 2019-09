Painel Intergovernamental alerta para subida do mar até 2100

Foto|Reuters

O relatório do Painel Intergovernamental dedicado aos oceanos e às partes geladas do planeta, apresentado no Mónaco, refere que é preciso tomar já medidas para evitar cenários irreversíveis.



A subida do nível da água do mar vai afetar as populações costeiras, o aquecimento global vai levar à perda de biodiversidade marinha, e os oceanos estão a sofrer com as alterações climáticas, alertam os cientistas.