Paquistão alarga proibição do uso de sacos de plástico

O Paquistão continua na luta para tentar reduzir a utilização do plástico visto que este prejudica, cada vez mais, o meio ambiente.





Na semana passada, a capital do Paquistão, Islamabad, decidiu começar a cortar com o polietileno, mas ainda não há uma data prevista para o Estado com maior densidade populacional do país - Punjab. Em contrapartida, a província de Sindh, no sudeste do país, já anunciou que vai proibir a utilização de sacos de plástico a partir de outubro.



Apesar de ter sido implementada esta medida, o Governo pretende apoiar os comerciantes locais.







Um comerciante em Islamabad foi multado em 200 mil PKR – cerca de 1147 euros - pela utilização indevida de sacos de plástico. Já o gerente de outra loja foi multado em 50 mil PKR – quase 286 euros.“Há um compromisso político para retirar o plástico do Paquistão. A sua utilização tem um enorme custo económico e para a saúde”, afirmou aoo conselheiro do primeiro-ministro paquistanês para as mudanças climáticas, Malik Amin Aslam.”, acrescentou.No entanto, para o cientista Hassaan Sipra, a probabilidade de realmente acontecer uma mudança parece ser ínfima.“A implementação de leis sempre foi um problema no Paquistão” começou por referir o cientista no Centro para Pesquisa e Desenvolvimento Climático da Universidade (Comsats), localizada em Islamabad.Ao longo de décadas, as províncias paquistanesas decidiram proibir a utilização dos sacos de plástico, mas os Governos locais nunca chegaram a implementar efetivamente essa norma.Contudo, na opinião da jornalista ambiental Afia Salam, "desta vez, o Governo tem de fazer a diferença porque o fracasso tem um custo devastador para o meio ambiente".“As mudanças não vão ser da noite para o dia e a eficácia vai depender das agências implementadoras”, acrescentou.Neste momento ainda pode ser cedo demais para os frutos começarem a ser colhidos visto que num dos supermercados de Islamabad, o F-6 Super Market, ainda não há solução para a medida tomada.”, afirmou Kamran Ahmed, um dos moradores da capital ao carregar os legumes nas mãos.Enquanto não houver a possibilidade de fornecer sacos de papel, os cidadãos vão ter de arranjar outras soluções para poderem ir às compras sem preocupações.