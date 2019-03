Plano de Sustentabilidade Ambiental de Castelo Branco envolve 7.600 alunos

Lusa22 Mar, 2019, 18:31 | Ambiente

"A nossa estratégia [executivo municipal] contempla também a sustentabilidade ambiental. Atualmente, o combate às alterações climáticas é um problema à escala mundial e cuja resolução depende de todos nós", afirmou o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.

O autarca, que falava durante a apresentação e assinatura de compromisso do Plano Municipal de Educação para a Sustentabilidade Ambiental do Município de Castelo Branco, que envolve os quatro agrupamentos de escola do concelho, vários instituições e empresas, explicou que a sensibilização para esta temática é mais um investimento que o município está a fazer envolvendo a área da educação.

"Através deste plano, em parceria com várias instituições e empresas, iremos contribuir para minimizar os efeitos das alterações climáticas. Trata-se de um plano a quatro anos letivos, que vai envolver 7.600 alunos [do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico], cem professores e 5.700 familiares [dos alunos], através de projetos pedagógicos", sublinhou.

O plano tem como objetivo desenvolver um conjunto de ações que permitam sensibilizar as comunidades escolares, junto dos alunos, para aprendizagens e competências facilitadoras a uma interiorização de comportamentos ambientais autónomos e seguros, através dos alunos envolvidos nas Equipas de Vigilantes Ambientais (EVA), que vão ser constituídas.

A autarquia assume a responsabilidade de fornecer todo o material pedagógico necessário para o desenvolvimento destas atividades ambientais nas escolas envolvidas.

O coordenador do projeto, José Pires, explicou que, ao longo dos quatro anos letivos (2019/2023), há quatro compromissos assumidos para serem trabalhados pela comunidade escolas: o ciclo urbano da água, saber tratar os resíduos, promover a sustentabilidade ambiental e ser transformador.

"Este é um plano único em termos dos municípios no que diz respeito ao país. A ideia não é ficarmo-nos pela celebração das efemérides, mas ter um plano de trabalho para as escolas e transformá-las, através dos seus alunos, nos principais atores das questões da problemática ambiental", disse.

As EVA vão ser compostas por alunos do 1º ciclo do ensino básico em cada um dos quatro agrupamentos de escola do concelho de Castelo Branco e vão ser o elemento central do projeto.