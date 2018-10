Poluição do ar mata 500 mil por ano na Europa

RTP29 Out, 2018, 18:33 | Ambiente

O relatório publicado pela Agência Europeia do Ambiente (AEA) avisa que os habitantes das zonas urbanas são os maiores prejudicados. O estudo revela que cerca de 85 por cento dessas pessoas encontram-se expostas ao PM2.5 em quantidades consideradas nocivas pela Organização Mundial de Saúde.



"A poluição [do ar] é um assassino invisível, precisamos de esforçar-nos mais para abordar esta causa”, disse Hans Bruyninckx, presidente da AEA, citado pela BBC.



A AEA menciona, também, que foram detetados níveis perigosos de dióxido de nitrogénio (NO2), um gás tóxico produzido, principalmente, por automóveis e caldeiras centrais, responsável pela morte prematura de 79 mil europeus.



O ozono presente a nível do solo (O3), por sua vez, está acelerar a morte de cerca de 17.700 pessoas na Europa.



Estas partículas são demasiado pequenas para poderem ser vistas ou até cheiradas, mas o seu efeito nas pessoas é devastador. Algumas das consequências mais comuns da exposição a estes componentes são a provocação ou agravamento de doenças cardíacas, asma e cancro dos pulmões.



O relatório da AEA indica que as principais fontes da poluição do ar continuam a ser:





Meios de transporte a combustível;

Produção e distribuição de energia;

Edifícios comerciais, institucionais e habitacionais;

Indústria;

Agricultura;

Gestão de resíduos.

O perigo das partículas PM2.5

As PM2.5 encontram-se no exterior e no interior das nossas casas. O departamento de saúde do Estado de Nova Iorque explica que os principais produtores destas partículas nocivas, no exterior, são os automóveis ou a queima de recursos como óleo, carvão e madeira. As fontes interiores incluem o fumo do tabaco, cozinhar (em especial ao fritar, saltear e grelhar), queimar velas ou lâmpadas a óleo e acender lareiras ou ligar aquecedores a gás.



Os resultados de Portugal



Portugal é o sexto país europeu com nível mais baixo de concentração de PM2.5 entre os 37 representados nesta categoria.

As partículas PM2.5 são, de longe, as mais perigosas. Estima-se que cerca de 422 mil europeus morrem prematuramente devido à exposição excessiva a este tipo de partículas, todos os anos. Para tal contribuem o seu diâmetro de apenas 2.5 mícrons, que lhes permite penetrarem mais profundamente nos nossos pulmões e a sua presença em muitas das atividades humanas comuns.O AEA conduziu diversas recolhas de dados estatísticos em diversos países europeus, incluindo Portugal. De seguida encontram-se os resultados do país em algumas das principais categorias.A concentração de partículas PM10 nos países europeus mediu-se através de um valor limite diário de concentração (50m3). Portugal está no verde em todo o país (20-40m3), com exceção a Lisboa e Algarve, que se encontram no laranja (40-50m3), mas que ainda assim estão dentro dos níveis recomendados.Países como Polónia, Itália e Turquia registaram os piores resultados, com várias regiões no vermelho (50-75m3) e azul-escuro, o pior nível (+75m3).Relativamente às partículas mais agressivas PM2.5, Portugal registou baixos níveis de concentração. O país encontra-se no menor nível de concentração anual, que recomenda um valor limite de 25m3, em todo o país. Lisboa é novamente exceção, mas ainda assim cumpre o valor recomendado com registo anual de 10-20m3.Em Portugal, para além das emissões automóveis, os incêndios florestais são os principais produtores de PM2.5, já que - para além da grande quantidade de incêndios a que assistimos todos os anos - as proporções ínfimas destas partículas permitem-lhes viajar centenas de quilómetros, por todo o país, puxadas pelo vento.A concentração de NO2 mediu-se através de um valor limite anual de 40m3. Portugal está no verde, com concentrações anuais de menos de 20m3, o nível mais baixo. As únicas exceções vão para a região do Porto com níveis 20-30m3 e Lisboa com um preocupante nível azul-escuro de +75 m3, o nível mais alto.Portugal cumpre, de forma geral, nos diversos testes conduzidos pela AEA. Entre o total de 41 países presentes no relatório, o país está, sistematicamente, entre os dez melhores. Ainda assim, as partículas PM2.5, NO2 e O3 são responsáveis pela morte de 6.700 portugueses todos os anos.