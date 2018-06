Poluição zero em 44 praias portuguesas

RTP07 Jun, 2018, 11:39 | Ambiente

Entre as 44 zonas balneares com grau zero de poluição, há 42 áreas costeiras e duas praias interiores.



Na lista costeira, Torres Vedras (sete praias), Grândola (quatro), Aljezur e Tavira (três) são as zonas com maior número de areais que não registaram níveis de poluição. Das zonas interiores fazem parte a Albufeira de Santa Luzia, na Pampilhosa da Serra, e a Albufeira de Castelo de Bode, em Montes, Tomar.



Em Portugal existem 608 zonas balneares em funcionamento, pelo que estas 44 praias representam uma percentagem de 7 por cento do total nacional. Apesar disso, existem mais 11 zonas balneares em comparação com o ano passado, um aumento de cerca de 33 por cento.

Interior mais suscetível a poluição

Os dados foram requisitados pela Associação ZERO à Agência Portuguesa do Ambiente. As análises à água das 44 praias apresentaram valores negativos quanto à eventual presença de dois parâmetros microbiológicos: as bactérias Escherichia coli e Enterococos intestinais.



A ambientalista ZERO explica que no caso das zonas balneares interiores, ao estarem mais suscetíveis à poluição microbiológica, torna-se difícil conseguir estes resultados em três anos consecutivos.



A associação recomenda à população que frequente apenas praias classificadas como zonas balneares, por haver vigilância e se conhecer a qualidade da água. Apela também para que não se deixe resíduos nas praias e para a preservação da paisagem, evitando a danificação de dunas e outras áreas sensíveis.