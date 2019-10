Portugal consome mais água do que deve, alertam especialistas

Apesar dos períodos de seca, a falta de água no nosso país é já um problema estrutural. O especialista alerta ainda para o risco de escassez ser cada vez maior.



É preciso mudar de comportamentos, no que respeita ao consumo de água. A recomendação é da Associação Ambientalista WWF, que alerta para o facto de Portugal gastar mais água do que deveria.Afonso do Ó, coordenador científico do relatório, explica que todos os sectores devem fazer um esforço extra para a poupança deste recurso natural, em particular, a agricultura.Os conselhos desta associação ambientalista, no Dia Nacional da Água, numa altura, em que a situação de seca está a deixar as barragens mais vazias.O volume de água baixou, no último mês, em todas as bacias hidrográficas. É o que indica a Agência Portuguesa do Ambiente.