CDU em defesa da Escola Pública

Lusa

No segundo dia de campanha para as eleições autárquicas, Jerónimo de Sousa começou a joranada em Palmela, um dos bastiões da CDU, onde realçou o papel das autarquias na defesa da Escola Pública. Na freguesia de Pinhal Novo, o líder comunista lançou críticas ao executivo de Antócio Costa dando como exemplo a Escola Básica Zeca Afonso, cuja reabilitação devia ter sido feita pelo governo, mas onde acabou por ser a autarquia a ter de avançar com as despesas.